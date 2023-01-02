EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? 3 Ocak 2023 EYT yürürlüğe girdi mi son dakika?

EYT'nin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda aramalar hız kazandı. 3 Ocak 2023 Salı günü Meclis'in açılmasıyla birlikte ilk gündem EYT olacak. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak? EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? 3 Ocak 2023 EYT yürürlüğe girdi mi son dakika? İşte merak edilenler!
EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili sorulara cevap verdi. EYT'de sürecin nasıl işlediğini açıklayan Bilgin, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık" ifadelerini kullandı. Bilgin şunları ifade etti;
"Biz hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli."