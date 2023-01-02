CANLI ALTIN KURU

Altın fiyatları sabahın erken saatlerinden itibaren merak ediliyor. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
2 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
1.114,29
1.116,93
%0,72
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.098,88
1.100,08
%0,32
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.823,78
1.824,26
%0,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.758,20
1.798,62
%0,32
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
7.032,81
7.172,49
%0,32
YARIM ALTIN FİYATI
3.504,14
3.595,93
%0,28
ZİYNET ALTINI FİYATI
7.032,81
7.172,49
%0,32
ATA ALTIN FİYATI
7.359,87
7.542,86
%0,27
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
613,99
738,02
%0,71
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.011,98
1.076,08
%0,71
GREMSE ALTIN FİYATI
17.995,00
18.256,00
%0,72
2 OCAK 2023 CANLI ATLIN KURU