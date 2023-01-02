Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Aralık ayı enflasyon oranıyla 2023 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazanacak. Peki, 2023 Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? 2023 Ocak ayı zamlı öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı kaç TL oldu? En yeni maaş tablosu!
2023 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2023 memur ve memur emekli zammı 3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Yıllık enflasyon oranları bu tarihte netleşmiş olacak. Zamlar bu orana göre belirlenecek.
2023 MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez olmak üzere toplu sözleşmeye ek enflasyon farkı ile zam alıyorlar. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zammın ardından Ocak ayında yeni bir zam bekleniyor.
Memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak zam oranları TÜİK tarafından açıklanacak yıl sonu verilerine göre belli olacak.
Aralık ayının enflasyon rakamları sonrası yaklaşık 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur zammı kesinleşecek.