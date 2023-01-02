2023 Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2023 iş yeri, dükkan kirası hesaplama!

Kira artış oranı hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle kira artış oranı da belli oluyor. Ocak ayıyla birlikte kira zamları merak edildi. Peki, 2023 Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!
2023 OCAK KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?
Yeni kira düzenlemesi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek şeklinde uygulanıyor. Buna göre, 2023 Ocak kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.
KONUTLAR İÇİN ÖNEMLİ KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek.
Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti..
Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.