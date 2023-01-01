Ocak ayında yüzde kaç zam gelecek? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaş zammı ENFLASYON FARKI

6 aylık enflasyon farkı sonrası yeni maaşlar ortaya çıkacak. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Memur ve memur emeklileri için zamlı maaşlar Ocak 2023'te belli olacak. Peki, Memur maaş zammı enflasyon farkı ortaya çıktı. İşte memur maaş zammı hakkına tüm merak edilenler...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.
MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Memur zammı henüz açıklanmış değil. 3 Ocak 2023 Salı günü aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve memur zammı şekillenecek.