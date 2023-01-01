Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.01.2023 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2023 07:00
    ABONE OL

    Yılbaşı çekilişi Milli Piyango 50 BİN TL hangi bilete çıktı? MP kaç rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023!

    Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar hangileri? Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023!

    Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar hangileri? Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

    50.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
    0406392 0439742 0589275 0595348 0668631 0957193 1218698 1291752 1312830 1338036
    1365698 1402276 1536582 1580111 1661612 1674011 1680580 1727052 1924071 1964682
    1978909 2008134 2080531 2180411 2230162 2432666 2441213 2543616 2560788 2634823
    2666796 2850503 2953796 2991029 2991740 3030498 3490276 3497864 3588162 3659077
    3930870 3940923 3970011 3973697 3976334 3988081 4099344 4186434 4205803 4475025
    4484524 4572359 4716084 4740960 4761225 4935310 4956803 5050496 5185083 5366836
    5419143 5928391 5958343 6084857 6268699 6295632 6410198 6473027 6532309 6886745
    6930676 7049747 7086761 7221470 7279397 7471350 7553250 7612849 7771837 7878719
    7950655 7951082 7977224 8054060 8123944 8129519 8150562 8245767 8330365 8429818
    8612478 8733335 8849935 8941909 9398121 9398961 9524472 9716923 9807090 992599

    MİLLİ PİYANGO 50.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

    6. kategori çekilişinde 50 bin TL kazanan numaralar saat 18.00'den sonra belli olacak. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar takvim.com.tr'de olacak.

    BİLET SORGULAMA EKRANI

    TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR, NE DEMEK?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiyenin sadece satılan 1 çeyrek bilete çıkması durumunda çeyrek biletin sahibi 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamını kazanabilecek. Aynı şekilde yarım bilette de bu işlem uygulanacak. Büyük ikramiye satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa ikramiye tutarı 100 milyon ve 100 milyon olarak ikiye bölünecek.

        Hangi saatlerde hangi ikramiye kazanan numaralar belli olacak?

        - 12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
        - 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
        - 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
        - 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

        Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat kaçta başlayacak?

        23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

        Milli Piyango sonuçları nerede yayınlanacak?

        Takvim.com.tr'de Milli Piyango Sonuçları sayfasında sonuçlar yayınlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçları öğrenmek için büyük ikramiye ve amorti çekilişinin gerçekleşeceği saat olan 23:15'i beklemeniz gerekmemektedir. 15:30'dan hemen sonra Milli Piyango sonuçları sayfasından en hızlı şekilde Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        2023’te neler olacak? Aşk ve para
        Haberler Ekonomi Yılbaşı çekilişi Milli Piyango 50 BİN TL hangi bilete çıktı? MP kaç rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023!
            SON DAKİKA