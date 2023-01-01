TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR, NE DEMEK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiyenin sadece satılan 1 çeyrek bilete çıkması durumunda çeyrek biletin sahibi 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamını kazanabilecek. Aynı şekilde yarım bilette de bu işlem uygulanacak. Büyük ikramiye satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa ikramiye tutarı 100 milyon ve 100 milyon olarak ikiye bölünecek.