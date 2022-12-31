Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango 50 BİN TL hangi bilete çıktı? MP kaç rakam ne kadar veriyor?

Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar hangileri? Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO 50.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
6. kategori çekilişinde 50 bin TL kazanan numaralar saat 18.00'den sonra belli olacak. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar takvim.com.tr'de olacak.
BİLET SORGULAMA EKRANI
TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR, NE DEMEK?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiyenin sadece satılan 1 çeyrek bilete çıkması durumunda çeyrek biletin sahibi 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamını kazanabilecek. Aynı şekilde yarım bilette de bu işlem uygulanacak. Büyük ikramiye satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa ikramiye tutarı 100 milyon ve 100 milyon olarak ikiye bölünecek.