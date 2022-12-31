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    • Ekonomi
    • 31.12.2022 14:24
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    • 31.12.2022 14:24
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    Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango 50 BİN TL hangi bilete çıktı? MP kaç rakam ne kadar veriyor?

    Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılbaşı özel çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Biletlerini alan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren dev arama motoru Google'da Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023 nedir? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango 50 BİN TL hangi bilete çıktı? MP kaç rakam ne kadar veriyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023!

    Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar hangileri? Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

    MİLLİ PİYANGO 50.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

    6. kategori çekilişinde 50 bin TL kazanan numaralar saat 18.00'den sonra belli olacak. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar takvim.com.tr'de olacak.

    BİLET SORGULAMA EKRANI

    TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR, NE DEMEK?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiyenin sadece satılan 1 çeyrek bilete çıkması durumunda çeyrek biletin sahibi 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamını kazanabilecek. Aynı şekilde yarım bilette de bu işlem uygulanacak. Büyük ikramiye satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa ikramiye tutarı 100 milyon ve 100 milyon olarak ikiye bölünecek.

        Hangi saatlerde hangi ikramiye kazanan numaralar belli olacak?

        - 12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
        - 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
        - 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
        - 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

        Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat kaçta başlayacak?

        23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

        Milli Piyango sonuçları nerede yayınlanacak?

        Milliyet.com.tr'nin Milli Piyango Sonuçları sayfasında sonuçlar yayınlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçları öğrenmek için büyük ikramiye ve amorti çekilişinin gerçekleşeceği saat olan 23:15'i beklemeniz gerekmemektedir. 15:30'dan hemen sonra Milli Piyango sonuçları sayfasından en hızlı şekilde Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango 50 BİN TL hangi bilete çıktı? MP kaç rakam ne kadar veriyor?
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