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    • Ekonomi
    • 31.12.2022 13:25
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    • 31.12.2022 13:25
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    Milli Piyango 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar listesi 2023! Milli Piyango yılbaşı çekilişi 20 MİLYON TL kazanan numaralar hangileri?

    2023 yılbaşı Milli Piyango 20 milyon kazanan numaralar hakkındaki araştırmalar özellikle akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte artışa geçti. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle bilet alan milyonlarca kişi hangi numara bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 20 MİLYON kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar listesi 2023!

    Milli Piyango çekilişleriyle kazanan numaralar özellikle arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Milli Piyango'da ikramiye kazanmak için bilet alan milyonlar 20 milyon TL kazanan rakamları merakla araştırıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 20 MİLYON kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar!

    MİLLİ PİYANGO 20.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

    20 milyon ikramiye sonuçları henüz duyurulmadı. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz 20.000.000 TL kazanan numaralar bu sayfada olacak.

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

        BİLET SORGULAMA EKRANI!

        MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

        Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

        200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

        Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

        Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:

        Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.
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        Haberler Ekonomi Milli Piyango 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar listesi 2023! Milli Piyango yılbaşı çekilişi 20 MİLYON TL kazanan numaralar hangileri?
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