2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

- İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlara yansıyacak. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Halen işsizlik maaşı en az 2 bin 588 lira 40 kuruş, en çok 5 bin 176 lira 80 kuruş. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 2 bin 568 lira 75, en çok 5 bin 137 lira 50 kuruş ödeniyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı en az 4 bin lira, en çok 8 bin liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 3 bin 969 lira, en çok 7 bin 939 lira geçecek.





EN DÜŞÜK EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.