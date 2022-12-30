Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi bir önceki ayın enflasyon seviyesi TÜİK tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Özellikle memur ve emekli zammı için gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne kadar 2023? İşte merak edilenler!