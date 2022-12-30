İstanbul’da doğalgaza %12 indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı kararla İstanbul'da konutta doğalgaz fiyatlarında yüzde 12.13 indirim olacak. Buna göre 1.000 TL'lik doğalgaz faturası 879 TL'ye düşecek. İndirim 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. EPDK, 2022-2026 uygulama dönemi 71 ilde faaliyette bulunan 64 farklı dağıtım şirketi için tarife düzenlemesi yapmıştı. Bu bedeller Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu çerçevede 5.5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedellerinde bir indirime gidildi. Bu indirim doğalgaz fiyatlarında yüzde 12 indirim olarak yansıtıldı.
AİLELERE YENİ YIL HEDİYESİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayının ilk haftası yapılacak Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek dün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil haneye aktarılan toplam destek tutarının 13 milyar lirayı aştığını belirten Yanık, "Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında 5.6 milyon çocuğumuz için 2.6 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız" bilgisini verdi.
AİLELERE YENİ YIL HEDİYESİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayının ilk haftası yapılacak Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek dün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil haneye aktarılan toplam destek tutarının 13 milyar lirayı aştığını belirten Yanık, "Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında 5.6 milyon çocuğumuz için 2.6 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız" bilgisini verdi.