Aralık ayı doğalgaz desteği ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor. Peki, Aralık ayı doğalgaz yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı Aralık 2022 ödeme takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler!
DOĞAL GAZ YARDIMI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aralık ayı ödemelerine ilişkin açıklama gelmedi.
DOĞAL GAZ YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapıldığını da vurgulayan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların sürdüğünü aktardı.
Yanık, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.