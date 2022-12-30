Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.12.2022 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2022 13:31
    ABONE OL

    Başarı Teşvik Programı nedir, kimler alabilir? Başarı Destek ödemesi ne kadar, başvuruları ne zaman, şartları neler?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek destek ödemesi açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, ''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına başarı teşviki vereceğiz.'' dedi. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler alabilir? Başarı Destek ödemesi ne kadar, başvuruları ne zaman, şartları neler?

    Başarı Teşvik Programı nedir, kimler alabilir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek destek ödemesi açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, ''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına başarı teşviki vereceğiz.'' dedi. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler alabilir? Başarı Destek ödemesi ne kadar, başvuruları ne zaman, şartları neler?

    BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan toplantıda alınan kararlara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarında başarı teşvik programına dair ifadeler dikkat çekti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına başarı teşviki vereceğiz.'' dedi. Başvurularla ilgili tüm detayları ilerleyen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacak. Başvuru şartları açıklanır açıklanmaz tüm gelişmelerle birlikte haberimizde yer alacaktır.

    BAŞARI TEŞVİK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında; "Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz.

        YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız.Üniversite öğrencilerinin kredi burs miktarını 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıyoruz." ifadelerine yer verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bir parktan çok daha fazlası
        Haberler Ekonomi Başarı Teşvik Programı nedir, kimler alabilir? Başarı Destek ödemesi ne kadar, başvuruları ne zaman, şartları neler?
            SON DAKİKA