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    • Ekonomi
    • 30.12.2022 08:01
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    • 30.12.2022 08:01
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    Asgari ücret sonrası apartman görevlisi MAAŞ TABLOSU - 2023 Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu?

    Asgari ücret zammına göre hesaplanan kapıcı maaşları merak ediliyor. Asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi sebebiyle 2023 yılında kapıcı maaşı 8 bin 500 TL olarak güncellenecek. Geçen sene 2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret 5.500 TL olarak belirlenmişti.

    takvim.com.tr
    Apartman görevlisi MAAŞ TABLOSU

    Asgari ücret zammı sonrası birçok kişi apartman görevlisi maaşları hakkında araştırmalara başladı. Peki, asgari ücret zammı sonrası kapıcı maaşları ne kadar oldu? Kapıcı maaşı zammı ne kadar? 2023 apartman görevlisi maaşları nasıl? İşte detaylar...

    2023 APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

    Asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi sebebiyle 2023 yılında kapıcı maaşı 8 bin 500 TL olarak güncellenecek. Geçen sene 2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret 5.500 TL olarak belirlenmişti.

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    2023 ASGARİ ÜCRETE 2. KEZ ZAM YAPILACAK MI?

    22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte asgari ücretin 8.500 TL olacağı duyuruldu. Buna göre 2023 yılı için asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Ayrıca yapılan açıklamada yıl içerisinde tekrar zam yapılabileceği ihtimalini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene içerisinde zam yapmaktan çekinilmeyeceğini de belirtti.

        2022 YILI KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

        2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

        Brüt Ücret: 6.471,00

        Sigorta Primi İşçi Payı: 905,94

        İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 64,71

        Kesintiler Toplamı: 970,65

        NET ÜCRET (Asgari Ücret): 5.500,35

        2022 Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

        Asgari Ücret: 6.471,00

        SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 1.003,01

        İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 129,42

        İşverene Toplam Maliyeti: 7.603,43
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret sonrası apartman görevlisi MAAŞ TABLOSU - 2023 Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu?
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