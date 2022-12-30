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    • Ekonomi
    • 30.12.2022 12:01
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    • 30.12.2022 12:01
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    Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak, kaç para oldu? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı!

    2023 evde bakım maaşı Ocak ayında ne zaman ödenecek kaç para oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. 2023 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından evde bakım maaşlarına da zam gelecek. Yeni yılın gelmesine az bir zaman kala evde bakım parası alanlar maaşlarının yatacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak, kaç para oldu? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

    2023 evde bakım maaşı Ocak ayında ne zaman ödenecek kaç para oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. 2023 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından evde bakım maaşlarına da zam gelecek. Yeni yılın gelmesine az bir zaman kala evde bakım parası alanlar maaşlarının yatacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak, kaç para oldu? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte detaylar!

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu. Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.

    EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

    Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

        Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

        Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak, kaç para oldu? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı!
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