2023 evde bakım maaşı Ocak ayında ne zaman ödenecek kaç para oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. 2023 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından evde bakım maaşlarına da zam gelecek. Yeni yılın gelmesine az bir zaman kala evde bakım parası alanlar maaşlarının yatacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak, kaç para oldu? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte detaylar!
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu. Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.