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    • Ekonomi
    • 29.12.2022 09:14
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    • 29.12.2022 09:42
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    EYT'de askerlik ve doğum borçlanması sigorta başlangıcını geriye çeker mi son dakika? EYT düzenlemesinde hizmet birleştirme şartları ne? Borçlanma emeklilik yaşını öne çeker mi?

    EYT için beklenen gün geldi çattı. Milyonlarca kişi emekli olacağı tarihi merakla bekliyor. Bu kapsamda EYT'ye dair detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, EYT'de askerlik ve doğum borçlanması sigorta başlangıcını geriye çeker mi son dakika? EYT'de borçlanma emeklilik yaşını öne çeker mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    EYT’de borçlanma emeklilik yaşını öne çeker mi?

    EYT son dakika gelişmeler gündemde merak edilerek araştırılıyor. Milyonlarca EYT'li emekli olacağı gün için geri sayıma başlamıştı. Bu kapsamda EYT'de askerlik borçlanması ile ilgili yeni gelişmelerin olup olmadığı da şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, EYT'de askerlik ve doğum borçlanması sigorta girişini geriye çeker mi son dakika? EYT'de borçlanma emeklilik yaşını öne çeker mi? İşte merak edilenler!

    Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin kapsamını değerlendiren Yılmaz, sigorta girişlerine dair merak edilenleri yanıtladı.

    İşte o açıklama;

    Askerlik borçlanmalarında, avukatlık stajlarında tarihleri geri çekme durumu mevcut. Burada tarih önemli 8 Eylül 1999 öncesi askere gidip 1 Mart 2001 tarihinde sigorta girişi olanlarda da tarih geri çekilecek. 540 günlük bir fark var buradaki kişiler de EYT kapsamında olacak. Bununla ilgili taslak metin TBMM'ye gidecek. Ama biz buradan müjdeli haberi verelim.

    NOT: Burada borçlanılan süre önemli, kişi askerliğini sigortaya girdiği tarihten sonra yaptıysa o zaman borçlanma geriye çekmez.

    Hizmet birleştirmesi emekliliği öne çeker mi, nasıl yapılabilir?

    Hızmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. Hizmet birleştirmeyle istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7.200, erkekler de 9.000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5.000 erkekler için de 5.975 gün. 2008'de 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir.



        EYT için ne zaman başvuru yapmak gerekiyor?

        E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Aylık bağlama sistemi bakımından normal emeklilerden bir farkı bulunmuyor. Dijital sistemi kullanmayanlar da form doldurarak evine yakın SGK müdürlüğüne teslim edebilir ya da postalayabilir. Başvuru tarihi emekli aylığını etkilemiyor.

        Askerlik ve doğum dışında işe girişi geriye çeken borçlanmalar var mı?

        Yurtdışı borçlanması, doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri, avukatların stajyerlikte geçen süreleri, yükseköğretim gören öğrencilerin doktora süreleri ilk çalışmadan önceyse sigorta girişimini geriye çeker. Borçlanılan süre önem taşıyor. Kişi askerliğini sigortaya girdikten sonra yaptıysa bu borçlanma geriye çekmez.

        Hizmet birleştirmesinden kimler yararlanabilir?

        Emekli Sandığı'na bağlı olanlar, çalışırken SGK'ya prim ödeyenler, emekli sandıklarına bağlı olanlar, Bağ-Kur'lu esnaf, sanatçı, bağımsız çalışanlar yararlanabilir. Kamu çalışanlarının emekli aylıklarını olumsuz etkilememesi için hizmet birleştirme işlemini ertelememesi gerekir.

        Memurluktan önce çalışılan süreler hizmetine eklenir mi?

        KAMU çalışanları da memuriyet hizmetine başlamadan önce çalıştığı süredeki hizmetleri ekletmek için hizmet dökümü alarak başvuruda bulunabilir. Başvuru sonrası hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir.

        Hizmet birleştirmeye varisler de başvuruda bulunabilir mi?

        Emekli olmadan önce çalışma sürelerini birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Birleştirme işlemi hizmet puanını artırır. Sağlık koşulları ya da teknik şartlar kişilerin başvuru yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Vefat durumunda hak sahipleri de birleştirme talep edebilir.

        EYT ÇIKTI! ŞARTLAR BELLİ OLDU! Askerlik, doğum, staj ve kısmi emeklilik...
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        Haberler Ekonomi EYT'de askerlik ve doğum borçlanması sigorta başlangıcını geriye çeker mi son dakika? EYT düzenlemesinde hizmet birleştirme şartları ne? Borçlanma emeklilik yaşını öne çeker mi?
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