EYT'de staj ve çıraklık kapsama girdi mi? EYT staj mağdurları son dakika ne oldu? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika?

EYT müjdesi için son dakika gelişmeler takip ediliyor. EYT'lilerin en merak ettiği konular arasında staj ve çıraklık sigortası oldu. Peki, EYT staj mağdurları son dakika ne oldu? EYT'de staj ve çıraklık kapsama girdi mi? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? İşte merak edilenler!
EYT STAJ MAĞDURLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ!
Bakan Bilgin EYT konusunda da şunları söyledi; ''Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.'' dedi.
EYT'DE YAŞ ŞARTI OLMAYACAK!
Milyonların gözü kulağı olan EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım.
Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.
Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.
Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.
Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.
Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.
Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.
85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.