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    • Ekonomi
    • 29.12.2022 08:00
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    • 29.12.2022 08:00
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    EYT emekli maaş miktarı yıllara göre değişecek mi? EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNAT HESAPLAMA!

    Çalışanlar ne zaman emekli olacakları günle birlikte emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. EYT'lilerin maaş hesabı da gündeme geldi. Peki, EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT emekli maaş miktarı yıllara göre değişecek mi? EYT 2023 maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    EYT’de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır?

    EYT'lilerin merak ettiği konuların başında maaşlar yer alıyor. Ocak ayında Meclis'e geleceği ifade edilen EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Bilindiği üzere maaşlar 4A, 4B ve 4C dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda EYT'liden talep edilenler SGK sayfası üzerinden paylaşılıyor. Peki, EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT emekli maaş miktarı yıllara göre farklılık gösterecek mi? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNATHESAPLAMA!

    EYT'Lİ EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emeklilik hakkını elde edip ilk maaşlarını alacakları zaman normal bir çalışandan daha fazla gelir elde edecek. Bunun nedeni ise SGK primlerinde saklı. EYT'li bir bireyin ne kadar maaş alacağı konusuna değinen Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, "Ortalama 10 bin TL kazanan bir çalışan için hesaplamanın detayları şu şekilde. Normal bir çalışan için 10 bin TL den yüzde 14 SGK işçi payı, yüzde 1 işsizlik primi sigortası olmak üzere toplamda yüzde 15 oranında SGK kesintisi yapılmaktadır. Bu kişi emekli olup çalışmaya devam ederse alacağı ücretteki SGK primi kesintileri değişecek. Emeklilerden yüzde 1 oranında işsizlik sigortası primi alınmıyor. Sadece yüzde 7,5 oranında SGK kesintisi yapılıyor" dedi.

    Matrah hesaplamasının önemine vurgu yapan Karakaş, "Dolayısıyla maaş hesaplamasında matrah 10 bin liraysa çalışanın cebine 8 bin 500 lira net ücret girecek. EYT'li emekli çalışanın cebine girecek rakam ise 9 bin 250 lira. Emekliler normal çalışanlara göre SGK primleri düşük olduğu için daha yüksek maaş almaktadırlar." ifadelerini kullandı.

        EYT EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) maaş hesaplaması, birçok kriter göz önünde bulundurularak yapılır. Bu kriterler içerisnde çalışılan gün sayısı, prim ödemesi gibi maddeler bulunur. Söz konusu maddeler ışığında EYT'linin de emekli maaşlarında değişiklik gözlemlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) resmi web sitesinde bulunan maaş ve emeklilik zamları hususunda net bir ifade kullanmadan emekli olduğunuz taktirde elde edeceğiniz maaş hakkında sizi bilgilendiriyor.

        EYT MAAŞI HESAPLAMA 2023

        Bildiğiniz üzere maaşlar 4A, 4B vE 4C dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda EYT'liden talep edilenler ise uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap web sayfası üzerinden paylaşılıyor. 4A maaş hesaplaması yapmak için sizden istenen bilgiler arasında, T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgileri var. Bu bilgileri doldurduktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklayınca emeklilik hesaplaması gerçekleştiriliyor.

        uyg.sgk.gov.tr web sayfasında 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu girilince emeklilik hesaplaması gerçekleştirilebiliyor.

        uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ web sitesine girip 4C üzerinden emekli olacak vatandaşlar için Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerini girmelerini yeterli oluyor. Hizmet cinsini belirledikte sonra aşağıdaki kısımda yer alan hesapla butonuna tıklanıyor ve emeklilik hesaplaması gerçekleştiriliyor.

        MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücretin 8 bin 506 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler EYT emekli maaşlarına ve memur zamlarına çevrildi. Ocak ayı itibariyle zamlı maaş alacak memurlar ve emekliler şimdiden açıklanacak oranı heyecanla bekliyor. Özellikle memur maaşlarıyla ilgili mühim noktalara değinen SGK Uzmanı İsa Karakaş, "Toplu iş sözleşmesi farkı ve Ocak enflasyonuyla birlikte yüzde 15 ile yüzde 17 arasında bir zam görülüyor. Refah payı verileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Öte yandan asgari ücretlilere 8.506 ile yüzde 55'lik zam yapıldı. Bunu baz aldığımızda asgari ücretliler ile memur maaşları arasında makas daralıyor. Memurlara en az yüzde 35 zam olacağını düşünüyorum. Aslından bu Cumhurbaşkanı'nın vereceği refah bağına bağlı olan bir durum" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi EYT emekli maaş miktarı yıllara göre değişecek mi? EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNAT HESAPLAMA!
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