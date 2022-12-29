2.500 LİRAYA VARAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ YAPILACAK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklamasında;



"Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından 450 lira ile 1150 lira arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz."



Bu açıklamaya göre belirlenen ödeme miktarı 900 TL ile 2500 TL arasında olacak.