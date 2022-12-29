Asgari ücret zammı ile MUHTAR maaşları ne kadar oldu? 2023 MUHTAR MAAŞLARI HESAPLAMA! En düşük-en yüksek 2023 muhtar maaşı kaç TL?

MEVCUT MUHTAR MAAŞI 2022!

Muhtar maaşları 2022 Ocak ayında 3.472.81 TL olarak belirlenmişti. Ancak Yeni Ekonomi Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesi ile birlikte muhtar maaşları asgari ücret seviyesine getirildi. Buna göre muhtar maaşları artık asgari ücretin altında kalmayacak.

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret Ocak ayından yapılan yüzde 50 zam ile 4 bin 253 lira olmuştu. 1 Temmuz itibariyle asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapıldı. Yeni asgari ücret tutarı 5.500 lira olarak belirlendi.