2023 ASGARİ ÜCRETE 2. KEZ ZAM YAPILACAK MI?

22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte asgari ücretin 8.500 TL olacağı duyuruldu. Buna göre 2023 yılı için asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Ayrıca yapılan açıklamada yıl içerisinde tekrar zam yapılabileceği ihtimalini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene içerisinde zam yapmaktan çekinilmeyeceğini de belirtti.