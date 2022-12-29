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    • Ekonomi
    • 29.12.2022 08:01
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    • 29.12.2022 08:01
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    2023 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu?A sgari ücret zammıyla evde bakım maaşına ZAM GELDİ Mİ? 2023 yeni maaşlar!

    Evde bakım maaşı hakkında aramalar hız kazandı. Yüzbinlerce kişinin faydalandığı ve her ay yatırılan evde bakım maaşlarının asgari ücret zammıyla artıp artmayacağı merak konusu oldu. 2023 Ocak ayında asgari ücrete yapılacak maaş zammının ardından gözler evde bakım maaşına çevrildi. Bilindiği üzere her yıl Ocak ayı için asgari ücrete zam geliyor. Devletten yardım alan vatandaşlar da bu zamlardan faydalanabiliyor. Peki, 2023 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammıyla evde bakım maaşına ZAM GELDİ Mİ? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu?

    Yeni zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2023 evde bakım parası kaç TL? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşlarına zam gelip gelmediği merak ediliyor. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir. Asgari ücrete yapılacak zamdan evde bakım maaşı alanlar da faydalanabiliyor.

    EVDE BAKIM AYLIĞI 2023'TE KAÇ TL OLACAK?

    Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 840 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3 bin 666 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar artacak.

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    Henüz 2023 evde bakım maaşlarının miktarı açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

    Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı duyuruda, " "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim" dedi.

        EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

        Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da takibi yapılabiliyor.

        Maaş ödemesi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile yapılıyorsa BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama gerçekletirilebiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI ÇİN TIKLAYINIZ

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı için başvurular ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine müracaat edilerek yapılabiliyor.

        Evde Bakım Yardımı alan kişiler 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara başvuruda bulunabilir mi?

        Evet, başvuruda bulunabilir. Evde bakım yardımı muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilmektedir.
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        Haberler Ekonomi 2023 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu?A sgari ücret zammıyla evde bakım maaşına ZAM GELDİ Mİ? 2023 yeni maaşlar!
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