Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Gazı'yla ilgili yeni müjde açıklayacağını belirtmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak eidyor. Peki, Karadeniz Gazı nerede bulundu? Karadeniz Gazı rezervi kaç milyar dolar? İşte detaylar...
KARADENİZ GAZI NEREDE BULUNDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran 2021'de Fatih sondaj gemisinin, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfettiğini açıkladı. Aynı gün, Karadeniz gazının karaya çıkış noktası olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin temeli atıldı.
KARADENİZ'DE BULUNAN GAZ NE ZAMAN GELECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz gazının Mart 2023'te sisteme verileceğini açıkladı. Dönmez, "4 yıl sonra üretimi 4 kat arttıracağız. O zaman da konutlarda kullanılan gazın tamamını buradan elde edeceğiz" dedi.