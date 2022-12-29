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    • Ekonomi
    • 29.12.2022 11:01
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    • 29.12.2022 11:01
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    710 miyar m3 kaç dolar eder? 2023 Mart'ta evlerde olacak! Karadeniz Gazı nerede bulundu?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Gazı'yla ilgili yeni müjde açıklayacağını belirtmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak eidyor. Peki, Karadeniz Gazı nerede bulundu? Karadeniz Gazı rezervi kaç milyar dolar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Karadeniz Gazı nerede bulundu?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Gazı'yla ilgili yeni müjde açıklayacağını belirtmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak eidyor. Peki, Karadeniz Gazı nerede bulundu? Karadeniz Gazı rezervi kaç milyar dolar? İşte detaylar...

    KARADENİZ GAZI NEREDE BULUNDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran 2021'de Fatih sondaj gemisinin, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfettiğini açıkladı. Aynı gün, Karadeniz gazının karaya çıkış noktası olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin temeli atıldı.

    KARADENİZ'DE BULUNAN GAZ NE ZAMAN GELECEK

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz gazının Mart 2023'te sisteme verileceğini açıkladı. Dönmez, "4 yıl sonra üretimi 4 kat arttıracağız. O zaman da konutlarda kullanılan gazın tamamını buradan elde edeceğiz" dedi.

        KARADENİZDE BULUNAN GAZ KAÇ METRE DERİNLİKTE?

        Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk etapta 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildi.

        KARADENİZ'DE DOĞALGAZ REZERVİ KAÇ MİLYAR DOLAR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin Fatih Sondaj Gemisi Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti ve 720 metreküpe ulaşıldı.

        1 TRİLYON DOLAR DEĞERİNDE GAZ

        Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

        Karadenizdeki yeni keşifle birlikte gaz rezervimiz 170 milyar metreküp artarak 710 milyara ulaştı. Gazın değeri 1 trilyon dolardır. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değeridir.

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        Haberler Ekonomi 710 miyar m3 kaç dolar eder? 2023 Mart'ta evlerde olacak! Karadeniz Gazı nerede bulundu?
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