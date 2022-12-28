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    • Ekonomi
    • 28.12.2022 16:16
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    • 28.12.2022 16:16
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    Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi! Turkuvaz Medya'da ‘Eğitim Hizmeti İhracatı’ masaya yatırılacak

    Turkuvaz Medya Center’da düzenlenecek Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde ‘Eğitim Hizmeti İhracatı’ masaya yatırılacak. Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nin özel oturumunda T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, soruları yanıtlayacak.

    takvim.com.tr
    Eğitim hizmetleri ihracatı Turkuvaz’da masaya yatırılıyor!

    Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından 29 Aralık 2022, Perşembe günü Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde 'Eğitim Hizmeti İhracatı' masaya yatırılacak. T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek Zirve'de 'Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler' ve 'Yükseköğretimin Uluslararasılaşması ve Eğitim Hizmetleri İhracatına Yönelik Destekler" başlıklarıyla iki panel gerçekleştirilecek.

    Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin özel oturumunda T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak.

    Bakan Muş'un özel oturumunun ardından Dilek Güngör'ün yöneteceği "Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu panele ise T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Göktaş, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mustafa Aydın konuşmacı olarak katılacak.

        Zirve'nin ikinci paneli ise 'Yükseköğretimin Uluslararasılaşması ve Eğitim Hizmetleri İhracatına Yönelik Destekler" başlığında gerçekleşecek. T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Aydın, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Erhan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu katılımıyla yapılacak paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem yönetecek.

        Zirve www.turkiyeihracatseferberligi.com ve Sabah TV'den canlı izlenebilecek.

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        Haberler Ekonomi Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi! Turkuvaz Medya'da ‘Eğitim Hizmeti İhracatı’ masaya yatırılacak
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