Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi! Turkuvaz Medya'da ‘Eğitim Hizmeti İhracatı’ masaya yatırılacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından 29 Aralık 2022, Perşembe günü Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde 'Eğitim Hizmeti İhracatı' masaya yatırılacak. T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek Zirve'de 'Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler' ve 'Yükseköğretimin Uluslararasılaşması ve Eğitim Hizmetleri İhracatına Yönelik Destekler" başlıklarıyla iki panel gerçekleştirilecek.