SSK sicil no nasıl öğrenilir? T.C. Kimlik No ile SSK hizmet dökümü sorgulama son dakika! EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK sicil no bilgilerini bilmeyenler sorgulama işlemlerinin nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, SSK sicil no nedir? SSK sicil no nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar haberimizde!
SSK SİCİL NO NEDİR?
SSK sicil no sosyal güvenlik numarası olarak da biliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve ya 4C (Emekli Sandığı) çalışanlarının işe başladıkları ilk anda sicil numarası verilir. Her çalışanın bir sicil numarası bulunur.
SSK SİCİL NO NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
SSK Sicil numarası sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılır. E-Devlet üzerinden sicil numaranızı öğrenmek istiyorsanız ilk olarak www.turkiye.gov.tr sitesine giriş yapın. Sayfanın üst kısmında bulunan hizmetler kategorisinden 4A Sigortalı Tescil Kaydı bölümüne giriş yapılması gerekiyor. Ekranda istenen bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sorgula tuşuna basarak sicil numaranızı öğrenebilirsiniz.