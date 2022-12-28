Sözleşmeli çıktı sıra onlarda! 4D'li taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 taşerona kadro kapsamı, şartları ve çıkış tarihi...

Diğer yandan Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda TRT Haber'de asgari ücret, yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği EYT ve gündeme dair önemli soruları cevapladı. Bilgin taşeron işçiye kadro düzenlemesi hakkında şunları söyledi;

Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor.