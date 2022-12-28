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    • Ekonomi
    • 28.12.2022 10:03
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    • 28.12.2022 10:03
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    Sicil affı bankalar ne zaman uygulayacak, kimleri kapsayacak? Sicil Affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak?

    Sicil affının ne zaman çıkacağı merak edilip araştırılıyor. Sicil affı ile kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksatan kişiler için geçerli olacak. Peki, Sicil Affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak 2022? Sicil affı bankalar ne zaman uygulayacak? Sicil affı kimleri kapsayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sicil Affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak?

    Sicil affı hakkında aramalar hız kazandı. Kredi, kredi kartı ve çek sebebiyle sicili bozulan kişiler "Sicil Affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklif içerisinde sicil affı maddesi de yer aldı. Peki, Sicil affı bankalar ne zaman uygulayacak? Sicil affı kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

    SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

    Kredi borçları sebebiyle kara listede yer alanları ilgilendiren sicil affı, sosyal destekleri içeren torba teklif kapsamında yer alıyor. Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler faydalanabilecekler. Yapılan görüşmeler neticesinde sicil affını getiren kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı.

    SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

    Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında ismi bulunan kişilere uygulanacak olan bu sicil affından, ödeme tarihi 1 Ekim Cumartesi gününden önce olan kişiler ve şirketler faydalanabilecek.

    Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen ya da yapılandıran kişilerin kara listeden ismi silinecek.

    Ayrıca daha sonra yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarındaki olumsuz durumlar dikkate alınmayacak.

    Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek.

        SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

        Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.

        SİCİL AFFI NEDİR?

        Kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemelerini geciktiren ve Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında yer alan kişilere sicil affı sağlanacak.
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        Haberler Ekonomi Sicil affı bankalar ne zaman uygulayacak, kimleri kapsayacak? Sicil Affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak?
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