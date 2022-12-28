PTT promosyon ödelerine ilişkin aramalar hız kazandı. Emekliler tarafından promosyon ödemelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Aralık ayında ödemelerin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, Aralık ayı PTT promosyon ödemesi ne zaman, kaç TL yatacak? PTT emekli promosyon ödemeleri YATTI MI? İşte detaylar!
EMEKLİ PROMOSYONU 2022 TABAN KAÇ TL OLDU?
- 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
- 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
- 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,
- 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL
PTT EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağına ilişkin açıklama gelmedi. PTT'den resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
OCAK 2023'TE EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?
Emeklilerin yeni yıl maaşları belli olduktan sonra bankaların zam oranına göre promosyon tutarlarında artışa gitmesi bekleniyor. Tahminlere göre emekli promosyonlarının 13-15 bin TL arasına çıkması beklentiler arasında. Ancak henüz bankalar tarafından resmi açıklama gelmedi. Gelişmeler yaşandığında takvim.com.tr'de yer alacaktır.