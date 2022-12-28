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    • Ekonomi
    • 28.12.2022 08:00
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    • 28.12.2022 08:00
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    EYT'de staj ve çıraklık kapsama girdi mi? EYT staj mağdurları son dakika ne oldu? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika?

    EYT hakkında son dakika gelişmeler! EYT'de staj konusu hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Bilgin EYT'de staj konusunda son noktayı koydu. Peki, EYT staj mağdurları son dakika ne oldu? EYT'de staj ve çıraklık kapsama girdi mi? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    EYT staj mağdurları son dakika ne oldu?

    EYT müjdesi için son dakika gelişmeler takip ediliyor. EYT'lilerin en merak ettiği konular arasında staj ve çıraklık sigortası oldu. Peki, EYT staj mağdurları son dakika ne oldu? EYT'de staj ve çıraklık kapsama girdi mi? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? İşte merak edilenler!

    EYT STAJ MAĞDURLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ!

    Bakan Bilgin EYT konusunda da şunları söyledi; ''Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.'' dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Beştepe'deki toplantı 3 saat 45 dakika saat sürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının son kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    "EYT'Yİ YAKINDA TAMAMLIYORUZ"

    Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak.

    EYT NEDİR?

    Yasalarımıza göre bir vatadaşın emekli olabilmesi için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olarak 3 şart bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emekli olabilmesi için yaş şartı bulunmuyordu.

    Bu tarihte yapılan düzenleme ile emeklilik hakkı elde edilebilmesi için sigortalılık süresi ve prim gününe yaş şartı da eklendi. Kamuoyunda EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar kavramı böyle oluştu. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile bu konu mesele olmaktan çıkacak.

    YASADAN FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI 5,7 MİLYONA YÜKSELDİ

    Haziran ayı itibarıyla 4 milyon civarında olduğu ifade edilen EYT düzenlemesinden faydalanabilecek kişi sayısının da Bakanlığın tespiti sonrası 5,7 milyon civarına yükseldiği bildirildi.


        EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI: 49,9

        Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9 olurken, müracatların hala sürmesi nedeniyle rakamlar sürekli değişiyor. Örneğin, Türkiye'de SGK'ya her ay ortalama 40-50 bin kişi emeklilik başvurusunda bulunuyor.

        BORÇLANARAK EYT'YE TABİ OLUNABİLİNİR Mİ?

        Öte yandan son dönemde borçlanmaların işe giriş tarihini geri çekip çekmeyeceği yönünde yoğun tartışmalar yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin borçlanma konusunda yasaların mevcut halinde korunacağını açıkladı.

        Bu konuyu 5510 sayılı yasanın 41. maddesi düzenliyor. Mevcut yasada ilgili maddede şu ifadeler yer alıyor:

        "Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür..."



        1. ASKERLİK BORÇLANMASI

        Sigortadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanıldığında bu maddenin hükmü gereği işe başlangıç tarihi geriye doğru gidiyor. Burada gideceği gün sayısı borçlanılan gün kadar oluyor.

        2. YURTDIŞI BORÇLANMA

        Türkiye'deki sigortalının yurtdışına gittikten sonra önceki döneme ilişkin borçlanmaları buradaki işe giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.

        3. DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN STAJ İSTİSNASI

        Yasalarımıza göre sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak staj burada istisna sayılıyor ve staj sonrası yapılan borçlanma işe girişi geriye doğru çekiyor.



        EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        EYT şartları ve yaş sınırı açıklamasının Aralık ayının son haftası içerisinde açıklanması sonrası yasa tasarısının yeni yılın ilk ayının ilk yarısında Meclis'e intikal ettirilmesi bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi EYT'de staj ve çıraklık kapsama girdi mi? EYT staj mağdurları son dakika ne oldu? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika?
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