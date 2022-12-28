EYT düzenlemesinde tüm şartlar netleşti. Başkan Erdoğan yapılan düzenlemede yaş şartının olmayacağını belirtti. Peki, EYT 2000-2002-2008 yıllarını kapsar mı? 1999- 2000 yılında sigortalı olan ne zaman, kaç yaşında emekli olur? EYT yaş, prim, yıl, maaş hesaplama tablosu!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin nasıl olacağını açıkladı.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.