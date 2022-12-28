Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına başarı teşviki vereceğiz.'' dedi. Başvurularla ilgili tüm detayları ilerleyen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacak. Başvuru şartları açıklanır açıklanmaz tüm gelişmelerle birlikte haberimizde yer alacaktır.

BAŞARI TEŞVİK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında; "Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz.