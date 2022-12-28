Bakan Dönmez bor üretiminde rekoru açıkladı: "1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden'in 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışıyla ülkeye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını bildirdi.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
İnşallah Eti Maden Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da yeni bir rekorla bu rakamları da aşacaktır. Yeni stratejimizle; bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik. İnşallah 2023'ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz.
Elektrikli araçlarla birlikte kullanım alanı yaygınlaşan e-mobilite için de dünyada ilk defa uygulanan bir yöntemle sıvı bor atıklarından lityum ürettik. İlk üretim fazımıza pilot tesisimizde yıllık 10 ton ile başlamıştık. Orada esas üretime teşkil edecek parametreleri topladık.