Asgari ücret sonrası apartman görevlisi MAAŞ TABLOSU - 2023 Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı sonrası birçok kişi apartman görevlisi maaşları hakkında araştırmalara başladı. Peki, asgari ücret zammı sonrası kapıcı maaşları ne kadar oldu? Kapıcı maaşı zammı ne kadar? 2023 apartman görevlisi maaşları nasıl? İşte detaylar...
2023 APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?
Asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi sebebiyle 2023 yılında kapıcı maaşı 8 bin 500 TL olarak güncellenecek. Geçen sene 2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret 5.500 TL olarak belirlenmişti.
2023 ASGARİ ÜCRETE 2. KEZ ZAM YAPILACAK MI?
22 Aralık tarihinde saat 12:00'da Beştepe külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte asgari ücretin 8.500 TL olacağı duyuruldu. Buna göre 2023 yılı için asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Ayrıca yapılan açıklamada yıl içerisinde tekrar zam yapılabileceği ihtimalini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene içerisinde zam yapmaktan çekinilmeyeceğini de belirtti.