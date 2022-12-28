Emekli ve memur zammı son dakika haberleri ocak ayına sayılı günler kala büyük bir heyecanla araştırılmaya başlandı. Emekliler 2023 yılının ilk zammını ocak ayında alacaklar. İşte 2023 memur zammı hakkında detyalar...
2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2023 yılının ilk altı ayında geçerli olacak maaş zammı için iki faktör etkili olacak. İlki 6. Dönem toplu sözleşmesinde yer alan yüzde 8 zam. İkincisi ise yine bu sözleşmede yer alan maddeye göre 2022 yılının son 6 altı ayındaki enflasyon farkı.
Yüzde 8'lik zam halihazırda cepte iken enflasyon farkının belli olması için haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor.