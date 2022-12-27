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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 13:03
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    • 27.12.2022 13:03
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    TOKİ DUYURU mesajı nedir, ne anlama geliyor? TOKİ'den mesaj geldi, neden açılmıyor? TOKİ multimedia MMS mesajı neden açılmıyor?

    TOKİ duyuru mesajı hakkında aramalar hız kazandı. TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında, kampanyaya katılım sağlayan vatandaşlara gönderilen TOKİ Duyuru mesajı bazı cihazlarda açılmıyor. Peki, TOKİ DUYURU mesajı nedir, ne anlama geliyor? TOKİ multimedia mesajı neden açılmıyor? TOKİ'den mesaj geldi, neden açılmıyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TOKİ DUYURU mesajı nedir, ne anlama geliyor? TOKİ multimedia MMS mesajı neden açılmıyor? TOKİ’den mesaj geldi, neden açılmıyor?

    TOKİ duyuru mesajı hakkında aramalar hız kazandı. TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında, kampanyaya katılım sağlayan vatandaşlara gönderilen TOKİ Duyuru mesajı bazı cihazlarda açılmıyor. Peki, TOKİ DUYURU mesajı nedir, ne anlama geliyor? TOKİ multimedia mesajı neden açılmıyor? TOKİ'den mesaj geldi, neden açılmıyor? İşte detaylar!

    TOKİ DUYURU MESAJI NEDİR, TOKİ DUYURU MESAJI GELDİ NE DEMEK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim" projesi kapsamında gönderilen bilgilendirme mesajı içerisinde aşağıdaki ifadelere yer verdi.

    TOKİ DUYURU MESAJI AÇILMIYOR NE YAPMALIYIM?

    Multimedya mesajı gönderen TOKİ, mesajın pek çok cihazda açılmaması dolayısıyla internet üzerinden de aynı duyuruyu gerçekleştirmek durumunda kaldı.

    Toplu Konut İdaresi, sosyal konut projesine ilişkin dolandırıcılık faaliyeti içinde bulunanların olduğunun tespit edildiğini ve kurumsal hesap, yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

    TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:

    Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

    Cumhuriyet tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında "Kurada ev sahibi oldunuz ve bunun için para talep edildiği" yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.

        Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve TC Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

        Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak konut çıktığını söyleyip, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

        Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için İdaremizin internet sayfası (www.TOKİ.gov.tr), çağrı merkezi, kurumsaş sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi TOKİ DUYURU mesajı nedir, ne anlama geliyor? TOKİ'den mesaj geldi, neden açılmıyor? TOKİ multimedia MMS mesajı neden açılmıyor?
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