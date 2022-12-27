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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 07:01
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    • 27.12.2022 07:01
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    PTT emekli promosyon ödemeleri YATTI MI? Aralık ayı PTT promosyon ödemesi ne zaman, kaç TL yatacak 2022?

    PTT emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Kasım ayında bankalar promosyon taban ödemelerini değiştirmişti. Aralık ayının gelmesiyle PTT emekli promosyon ücretleri merak edildi. Peki, Aralık ayı PTT promosyon ödemesi ne zaman, kaç TL yatacak 2022? PTT emekli promosyon ödemeleri YATTI MI? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Aralık ayı PTT promosyon ödemesi ne zaman, kaç TL yatacak 2022?

    PTT promosyon ödelerine ilişkin aramalar hız kazandı. Emekliler tarafından promosyon ödemelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Aralık ayında ödemelerin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, Aralık ayı PTT promosyon ödemesi ne zaman, kaç TL yatacak? PTT emekli promosyon ödemeleri YATTI MI? İşte detaylar!

    EMEKLİ PROMOSYONU 2022 TABAN KAÇ TL OLDU?

    - 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    - 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    - 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

    - 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

    PTT EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağına ilişkin açıklama gelmedi. PTT'den resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    OCAK 2023'TE EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

    Emeklilerin yeni yıl maaşları belli olduktan sonra bankaların zam oranına göre promosyon tutarlarında artışa gitmesi bekleniyor. Tahminlere göre emekli promosyonlarının 13-15 bin TL arasına çıkması beklentiler arasında. Ancak henüz bankalar tarafından resmi açıklama gelmedi. Gelişmeler yaşandığında takvim.com.tr'de yer alacaktır.

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilere;

        3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

        3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

        7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

        10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

        Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

        01 Kasım 2022 tarihinden itibaren;

        3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

        3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

        7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

        10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

        Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

        3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

        3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

        7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

        10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

        3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.
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        Haberler Ekonomi PTT emekli promosyon ödemeleri YATTI MI? Aralık ayı PTT promosyon ödemesi ne zaman, kaç TL yatacak 2022?
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