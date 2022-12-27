2023 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam gelecek. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak, kaç para oldu? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı!
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu
Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.