Kıdem tazminatı ne kadar 2023? 2023 EYT borçlanma parası HESAPLAMA! 2023 asgari ücret ile EYT borçlanması kaç TL oldu?

2023'TE BORÇLANMA NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

- İSTEĞE BAĞLI, BAĞ-KUR SİGORTASI: İsteğe bağlı sigorta primi ise en az 2 bin 70 lira iken, yeni yılla birlikte 3 bin 200 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur esnaf primi de 2 bin 232 liradan 3 bin 450 liraya yükselecek. 5 puanlık indirimle ödeme yapanlar ise bin 908 lira yerine 2 bin 950 lira ödeme yapmaya başlayacak.



- BORÇLANMA: Asgari ücret artarsa en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları da değişecek. 1 aylık borçlanma için en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si. En yüksek ise bunun 7.5 katı. Halen 1 aylık borçlanma için en az 2 bin 70 lira ödenirken, bu tutar 1 Ocak'tan itibaren başvuranlar için 3 bin 200 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada bin 129 lira fark oluşacak. Yeni yılda borçlanma yapan 2 yıllık doğum borçlanmasında 27 bin 104, 18 aylık askerlik borçlanmasında 20 bin 328 lira daha fazla ödeyecek.

- TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artıyor. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. 1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Her yıl için 9 bin 924 lira verilecek. Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da 6 aydan az çalışan için 2 bin 543 liradan 3 bin 931 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 5 bin 87 liradan 7 bin 862 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 7 bin 631 liradan 11 bin 794 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 10 bin 175 liradan 15 bin 725 liraya yükselecek.

EYT'LİLERİ DE ETKİLEYECEK!

Ayrıca yeni asgari ücret EYT'lileri de özellikle 2 boyutuyla yakından ilgilendiriyor. Birincisi borçlanma ve ihya tutarına yapacağı etki bakımından biri de tazminatlara yansıması bakımından. Eksik primini tamamlamak için başvurusunu yeni yıla bırakan EYT'liler yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'lilerin tazminatı da etkilenecek. Asgari ücret üzerinden tazminat alacakların eline geçecek para artacak.