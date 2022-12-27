Emekli maaşına yeni yılda yapılacak zam oranları gündemdeyken, emeklilerin merak ettiği diğer bir soru ise yılbaşı ikramiyesi oldu. Geride bıraktığımız Ramazan ve Kurban Bayramında 4/A, 4/B 4/C emeklilerine ikramiye olarak yılda iki kez 1100 TL ödeme yapıldı.12 milyon emekli yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte merak edilenler...
EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Emeklilere yılbaşında ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir. Emeklilere ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban Bayramında yapılıyor. 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan Bayramı'nın 1. günü önümüzdeki yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Dört gün sürecek Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1100 TL ödeme yapılması bekleniyor.
EMEKLİLERİN ZAM ORANLARI NETLİK KAZANMAYA BAŞLADI!
Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zam oranları net olarak TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Memur ve emeklilerin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yapılacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından maaşlarda yükseliş yaşanacak.