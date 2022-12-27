EYT'de staj ve çıraklık kapsama girdi mi? EYT staj mağdurları son dakika ne oldu? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika?

EYT müjdesi için son dakika gelişmeler takip ediliyor. EYT'lilerin en merak ettiği konular arasında staj ve çıraklık sigortası oldu. Peki, EYT staj mağdurları son dakika ne oldu? EYT'de staj ve çıraklık kapsama girdi mi? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? İşte merak edilenler!
EYT STAJ MAĞDURLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ!
Bakan Bilgin EYT konusunda da şunları söyledi; ''Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.'' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'deki toplantı 3 saat 45 dakika saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının son kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"EYT'Yİ YAKINDA TAMAMLIYORUZ"
Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak.
EYT NEDİR?
Yasalarımıza göre bir vatadaşın emekli olabilmesi için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olarak 3 şart bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emekli olabilmesi için yaş şartı bulunmuyordu.
Bu tarihte yapılan düzenleme ile emeklilik hakkı elde edilebilmesi için sigortalılık süresi ve prim gününe yaş şartı da eklendi. Kamuoyunda EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar kavramı böyle oluştu. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile bu konu mesele olmaktan çıkacak.
YASADAN FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI 5,7 MİLYONA YÜKSELDİ
Haziran ayı itibarıyla 4 milyon civarında olduğu ifade edilen EYT düzenlemesinden faydalanabilecek kişi sayısının da Bakanlığın tespiti sonrası 5,7 milyon civarına yükseldiği bildirildi.