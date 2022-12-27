Ayakta ve yatarak tedavi için rapor parası kaç TL oldu? 2023 RAPOR PARASI HESAPLAMA! 2023 Asgari ücretle iş göremezlik raporu ne kadar?

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ KAÇ TL OLDU 2023?

Asgari ücretliler doğum izninde 16 bin 105 lira iş göremezlik ödeneği alıyor. Hastalananların rapor paraları da günlük yatarak tedavide 107,85, ayakta tedavide 143,80 lira. Bu tutarlar da yükselecek. Yeni asgari ücrete göre annelere doğum iznindeyken devletin ödediği ödenek 24 bin 889 liraya çıkacak. En düşük günlük rapor parası da yatarak tedavide 166,67, ayakta tedavide 222,23 liraya ulaştıracak.

Rapor parası hesaplamaları asgari ücret zammı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Halk arasında tarafından "rapor parası" olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin iş kazası- meslek hastalığı geçirmesi ya da hastalık veya doğum kaynaklı işe gelememe durumlarında maruz kaldığı gelir kaybını önlemek için ödeniyor. Bu ödenek yatarak ve ayakta rapor parası olmak üzere ücretlendiriliyor. İşçi yatarak tedavi ediliyorsa günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavi ediliyorsa günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret verilir.