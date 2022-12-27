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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 08:01
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    • 27.12.2022 08:01
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    2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞLAR || MEMUR ZAMMI 2023 ne kadar olacak? Yeni yılda memura emekliye şenlik var!

    Memur zammı için geri sayım sürüyor. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurların zam oranı da şekillenecek.

    takvim.com.tr
    MEMUR ZAMMI 2023 ne kadar olacak?

    Emekli ve memur zammı son dakika haberleri ocak ayına sayılı günler kala büyük bir heyecanla araştırılmaya başlandı. Emekliler 2023 yılının ilk zammını ocak ayında alacaklar. İşte 2023 memur zammı hakkında detyalar...

    2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

    2023 yılının ilk altı ayında geçerli olacak maaş zammı için iki faktör etkili olacak. İlki 6. Dönem toplu sözleşmesinde yer alan yüzde 8 zam. İkincisi ise yine bu sözleşmede yer alan maddeye göre 2022 yılının son 6 altı ayındaki enflasyon farkı.

    Yüzde 8'lik zam halihazırda cepte iken enflasyon farkının belli olması için haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor.

        Bu kapsamda TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini 5 Aralık tarihinde açıklamasıyla 5 aylık enflasyon verileri belli oldu. Geriye aralık ayının enflasyon rakamları kaldı. Bu rakamların açıklanmasıyla enflasyon farkı ortaya çıkarken memur ve emekli maaş zammı da belli olacak.

        EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Emekli zammının belirlenmesinde enflasyon farkı göz önüne alınıyor. En son kasım ayı enflasyon rakamları beli oldu ve 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli maaşı güncel olarak 3500 TL'dir. Emekli maaşına yüzde 30 zam gelirse en düşük emekli maaşı 4 bin 550 TL olacak.

            MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA SEYYANEN Mİ OLACAK?

            Bilindiği gibi seyyanen zam, maaşı kaç TL olursa olsun tüm memurlara birden aynı zammın yapılması anlamına geliyor. Seyyanen zam yapıldığında tüm memur maaşlarına aralarındaki fark gözetmeksizin örneğin; bin TL oranında zam yapılıyor. Bu durumda ise maaş farklarına göre genellikle artış oranı büyük fark gözettiğinden yüzdelik anflasyon artış oranına göre memurlara zam yapılıyor. 2023 Ocak ayı memur zammının da yüzde olarak yapılması bekleniyor.

            MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

            Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.

            5 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI BELLİ OLDU

            Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.

                İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

                Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor.
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                Haberler Ekonomi 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞLAR || MEMUR ZAMMI 2023 ne kadar olacak? Yeni yılda memura emekliye şenlik var!
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