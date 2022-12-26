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    • Ekonomi
    • 26.12.2022 08:00
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    • 26.12.2022 08:00
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    2023 EYT borçlanma parası HESAPLAMA! 2023 asgari ücret ile EYT borçlanması kaç TL oldu? Kıdem tazminatı ne kadar 2023?

    Yeni asgari ücret zammı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken, EYT'liler borçlanma ve kıdem tazminatı hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2023 asgari ücret ile EYT borçlanması kaç TL oldu? EYT kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023?

    takvim.com.tr
    2023 asgari ücret ile EYT borçlanması kaç TL oldu? EYT kıdem tazminatı ne kadar 2023? 2023 EYT borçlanma parası HESAPLAMA!

    Yeni asgari ücret zammı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken, EYT'liler borçlanma ve kıdem tazminatı hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2023 asgari ücret ile EYT borçlanması kaç TL oldu? EYT kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023?

    2023'TE BORÇLANMA NE KADAR OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

    - İSTEĞE BAĞLI, BAĞ-KUR SİGORTASI: İsteğe bağlı sigorta primi ise en az 2 bin 70 lira iken, yeni yılla birlikte 3 bin 200 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur esnaf primi de 2 bin 232 liradan 3 bin 450 liraya yükselecek. 5 puanlık indirimle ödeme yapanlar ise bin 908 lira yerine 2 bin 950 lira ödeme yapmaya başlayacak.

    2023 YILI ASGARİ ÜCRET rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı


    - BORÇLANMA: Asgari ücret artarsa en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları da değişecek. 1 aylık borçlanma için en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si. En yüksek ise bunun 7.5 katı. Halen 1 aylık borçlanma için en az 2 bin 70 lira ödenirken, bu tutar 1 Ocak'tan itibaren başvuranlar için 3 bin 200 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada bin 129 lira fark oluşacak. Yeni yılda borçlanma yapan 2 yıllık doğum borçlanmasında 27 bin 104, 18 aylık askerlik borçlanmasında 20 bin 328 lira daha fazla ödeyecek.

    - TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artıyor. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. 1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Her yıl için 9 bin 924 lira verilecek. Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da 6 aydan az çalışan için 2 bin 543 liradan 3 bin 931 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 5 bin 87 liradan 7 bin 862 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 7 bin 631 liradan 11 bin 794 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 10 bin 175 liradan 15 bin 725 liraya yükselecek.

    EYT'LİLERİ DE ETKİLEYECEK!

    Ayrıca yeni asgari ücret EYT'lileri de özellikle 2 boyutuyla yakından ilgilendiriyor. Birincisi borçlanma ve ihya tutarına yapacağı etki bakımından biri de tazminatlara yansıması bakımından. Eksik primini tamamlamak için başvurusunu yeni yıla bırakan EYT'liler yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'lilerin tazminatı da etkilenecek. Asgari ücret üzerinden tazminat alacakların eline geçecek para artacak.

    2023 YILI ASGARİ ÜCRET rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

    GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

    Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.

    Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.

        ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL

        Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

        YENİ ÜCRET NE KADAR SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK?

        Normalde asgari ücret yıllık olarak belirleniyordu. Ancak bu yıl yapılan ara zam ile artış sayısı 2'ye ulaştı. Hem Başkan Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yeni model sinyali verdi. Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.

        HANGİ DESTEKLER VERİLECEK? YENİ ASGARİ ÜCRET DİĞER ÇALIŞANLARI NASIL ETKİLEYECEK?
        Asgari ücrete vergi desteğinin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı tüm çalışanları etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, hem de brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.

        GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ NASIL DEĞİŞECEK? KİME NASIL YANSIYACAK?
        Hem işçi hem işveren konfederasyonları gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının yeniden düzenlenmesini, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışan lehine güncellenmesini talep ediyor. Bu düzenlemeyle bir üst vergi dilimine çıkılması nedeniyle oluşacak gelir kayıpları sona erdirilebilecek.

            YENİ ÜCRET ASGARİ ÜCRETLİLERE BAŞKA NASIL ETKİ EDECEK?
            Asgari ücretlilerin işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, doğum yapmışlarsa iş göremezlik ödeneği artacak.

            YENİ ÜCRETİN KİMLERE YANSIMASI OLACAK?
            İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek. Stajyerlerin, intörnlerin, muhtarların gelirine yansıyacak. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.
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            Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor
            Haberler Ekonomi 2023 EYT borçlanma parası HESAPLAMA! 2023 asgari ücret ile EYT borçlanması kaç TL oldu? Kıdem tazminatı ne kadar 2023?
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