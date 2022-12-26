KARADENİZDE BULUNAN GAZ KAÇ METRE DERİNLİKTE?

Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk etapta 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildi.