EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT emekli maaş miktarı yıllara göre değişecek mi? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNAT HESAPLAMA!

Çalışanlar ne zaman emekli olacakları günle birlikte emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Şu anda emekli olacak bir sigortalının maaşı üç ayrı dönem için hesaplanıp birleştirilerek tespit ediliyor. EYT'lilerin maaş hesabı da gündeme geldi. Peki, EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT emekli maaş miktarı yıllara göre değişecek mi? EYT 2023 maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
EYT'Lİ EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emeklilik hakkını elde edip ilk maaşlarını alacakları zaman normal bir çalışandan daha fazla gelir elde edecek. Bunun nedeni ise SGK primlerinde saklı. EYT'li bir bireyin ne kadar maaş alacağı konusuna değinen Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, "Ortalama 10 bin TL kazanan bir çalışan için hesaplamanın detayları şu şekilde. Normal bir çalışan için 10 bin TL den yüzde 14 SGK işçi payı, yüzde 1 işsizlik primi sigortası olmak üzere toplamda yüzde 15 oranında SGK kesintisi yapılmaktadır. Bu kişi emekli olup çalışmaya devam ederse alacağı ücretteki SGK primi kesintileri değişecek. Emeklilerden yüzde 1 oranında işsizlik sigortası primi alınmıyor. Sadece yüzde 7,5 oranında SGK kesintisi yapılıyor" dedi.
Matrah hesaplamasının önemine vurgu yapan Karakaş, "Dolayısıyla maaş hesaplamasında matrah 10 bin liraysa çalışanın cebine 8 bin 500 lira net ücret girecek. EYT'li emekli çalışanın cebine girecek rakam ise 9 bin 250 lira. Emekliler normal çalışanlara göre SGK primleri düşük olduğu için daha yüksek maaş almaktadırlar." ifadelerini kullandı.