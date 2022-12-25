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    • Ekonomi
    • 25.12.2022 08:01
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    • 25.12.2022 08:01
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    Ayakta ve yatarak tedavi için rapor parası kaç TL oldu? 2023 RAPOR PARASI HESAPLAMA! 2023 Asgari ücretle iş göremezlik raporu ne kadar?

    Rapor parası hakkında aramalar hız kazandı. Asgari ücret zammıyla bağlantılı olaran rapor paralarının 2023'te ne kadar olacağı merak edildi. Peki, ayakta ve yatarak tedavi için rapor parası kaç TL oldu? 2023 Asgari ücretle iş göremezlik raporu ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 RAPOR PARASI HESAPLAMA!

    Rapor parası hesaplamaları asgari ücret zammı ile gündeme geldi. Bu ödenek yatarak ve ayakta rapor parası olmak üzere ücretlendiriliyor. Peki, ayakta ve yatarak tedavi rapor parası kaç TL oldu? 2023 Asgari ücretle iş göremezlik raporu ne kadar? İşte merak edilenler!

    İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ KAÇ TL OLDU 2023?

    Asgari ücretliler doğum izninde 16 bin 105 lira iş göremezlik ödeneği alıyor. Hastalananların rapor paraları da günlük yatarak tedavide 107,85, ayakta tedavide 143,80 lira. Bu tutarlar da yükselecek. Yeni asgari ücrete göre annelere doğum iznindeyken devletin ödediği ödenek 24 bin 889 liraya çıkacak. En düşük günlük rapor parası da yatarak tedavide 166,67, ayakta tedavide 222,23 liraya ulaştıracak.

    Rapor parası hesaplamaları asgari ücret zammı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Halk arasında tarafından "rapor parası" olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin iş kazası- meslek hastalığı geçirmesi ya da hastalık veya doğum kaynaklı işe gelememe durumlarında maruz kaldığı gelir kaybını önlemek için ödeniyor. Bu ödenek yatarak ve ayakta rapor parası olmak üzere ücretlendiriliyor. İşçi yatarak tedavi ediliyorsa günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavi ediliyorsa günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret verilir.

    RAPOR PARASI NE KADAR?

    Asgari ücretliler 2022 yılı için ayakta tedavide günlük 144.5 lira, yatarak tedavide de 108.42 lira günlük rapor parası alıyordu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte bu rakamlarda da farklılıklar oluşacak.

        2023 RAPOR PARASI NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda ayakta tedavide günlük 187,8 lira,

        yüzde 40 zam gelmesi durumunda 202,3 lira,

        yüzde 50 zam gelmesi durumunda da 216,7 liraya çıkması bekleniyor.

        Yatarak tedavide ise yüzde 30 zam gelmesi durumunda 140,9 liraya,

        yüzde 40 zam gelmesi durumunda 151,7 liraya,

        yüzde 50 zam gelmesi durumunda 162,6 liraya yükselmesi bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi Ayakta ve yatarak tedavi için rapor parası kaç TL oldu? 2023 RAPOR PARASI HESAPLAMA! 2023 Asgari ücretle iş göremezlik raporu ne kadar?
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