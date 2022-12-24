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    • Ekonomi
    • 24.12.2022 08:00
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    • 24.12.2022 08:00
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    2023 MUHTAR MAAŞLARI HESAPLAMA! Asgari ücret zammı ile MUHTAR maaşları ne kadar oldu? En düşük-en yüksek 2023 muhtar maaşı kaç TL?

    Ocak ayında asgari ücrete gelecek zamla birlikte muhtar maaşları da artışa geçecek. Köy veya mahallelerin yönetimini üstlenen muhtar maaşlarına yapılan zamlar sonrası ücret artışı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret zammı ile MUHTAR maaşları ne kadar oldu? En düşük-en yüksek 2023 muhtar maaşı kaç TL? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 MUHTAR MAAŞLARI HESAPLAMA!

    Ocak ayında asgari ücrete gelecek zamla birlikte muhtar maaşları da artışa geçecek. Köy veya mahallelerin yönetimini üstlenen muhtar maaşlarına yapılan zamlar sonrası ücret artışı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret zammı ile MUHTAR maaşları ne kadar oldu? En düşük-en yüksek 2023 muhtar maaşı kaç TL? İşte merak edilenler!

    MUHTAR MAAŞLARI KAÇ TL OLDU 2023?

    Asgari ücret 8.500 TL oldu.

    - MUHTAR MAAŞI: Bu yıl yapılan düzenleme kapsamında muhtar maaşları artık asgari ücretten az olamıyor. Halen muhtarlar en az 5 bin 500 lira verilirken, bu tutar yeni yılda 8 bin 506 liraya yükselecek.

    HERKESİ ETKİLEYECEK
    Asgari ücret zammı hemen herkesi etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeni asgari ücrete paralel olarak yeniden belirlenirken, brüt üzerinden maaş alanların vergileri azalacak. Ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.



        Yeni ücretle asgari ücretlilerin işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, doğum yapmışlarsa iş göremezlik ödeneği artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek.

        Yeni ücret stajyerlerin, intörnlerin, muhtarların gelirine yansıyacak. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.

        MEVCUT MUHTAR MAAŞI 2022!

        Muhtar maaşları 2022 Ocak ayında 3.472.81 TL olarak belirlenmişti. Ancak Yeni Ekonomi Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesi ile birlikte muhtar maaşları asgari ücret seviyesine getirildi. Buna göre muhtar maaşları artık asgari ücretin altında kalmayacak.

        2022 Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret Ocak ayından yapılan yüzde 50 zam ile 4 bin 253 lira olmuştu. 1 Temmuz itibariyle asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapıldı. Yeni asgari ücret tutarı 5.500 lira olarak belirlendi.

            En Yüksek ve En Düşük Muhtarlık Maaşları Ne Kadar?

            Resmi Gazete'de 15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre muhtar maaşları asgari ücret seviyesinde çekildi. Böylelikle muhtar maaşları 5 bin 500 TL oldu. Bütün muhtarların maaşı, köy veya mahalle fark etmeksizin aynıdır. Muhtar maaşları her yerde aynı orandadır.
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            Haberler Ekonomi 2023 MUHTAR MAAŞLARI HESAPLAMA! Asgari ücret zammı ile MUHTAR maaşları ne kadar oldu? En düşük-en yüksek 2023 muhtar maaşı kaç TL?
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