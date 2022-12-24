Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım sürerken gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan ve pek çok konuda belirleyici olan enflasyon oranları bekleniyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TEFE TÜFE Aralık ayı memur emekli maaş farkı kaç TL oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne kadar 2023? İşte merak edilenler!