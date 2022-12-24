MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA SEYYANEN Mİ OLACAK?

Bilindiği gibi seyyanen zam, maaşı kaç TL olursa olsun tüm memurlara birden aynı zammın yapılması anlamına geliyor. Seyyanen zam yapıldığında tüm memur maaşlarına aralarındaki fark gözetmeksizin örneğin; bin TL oranında zam yapılıyor. Bu durumda ise maaş farklarına göre genellikle artış oranı büyük fark gözettiğinden yüzdelik anflasyon artış oranına göre memurlara zam yapılıyor. 2023 Ocak ayı memur zammının da yüzde olarak yapılması bekleniyor.