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    • Ekonomi
    • 23.12.2022 08:00
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    • 23.12.2022 08:00
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    Asgari ücret 4. TOPLANTISI ne zaman? İşte 2023 asgari ücret son toplantı tarihi... O tarihte TÜM ZAMLI MAAŞLAR ortaya çıkıyor! NEFESLER TUTULDU!

    Asgari ücret 4. toplantı için nefesler tutuldu! Asgari ücret 3. toplantısında uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak. Bu nedenle asgari ücret 4. toplantısı oldukça araştırılıyor. İşte asgari ücret son toplantı tarihi...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret 4.TOPLANTISI ne zaman?

    Asgari ücret 4. toplantı için nefesler tutuldu! 2021 yılında asgari ücret toplantısı 4 kez yapılmıştı. Yapılan 4. toplantının ardından açıklanan asgari ücret için bu yıl da kaç toplantı yapılacağı merak edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin 20 Aralık Salı günü yapılacak toplantı için "uzlaşmaya varacağız" ifadelerin yer verdi. Asgari ücretin 4. toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. Ayrıca asgari ücretin 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak. Bu nedenle asgari ücret 4. toplantısı oldukça araştırılıyor. İşte asgari ücret son toplantı tarihi...

    ASGARİ ÜCRET TOPLANTI 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

    2021 yılında asgari ücret toplantısı 4 kez yapılmıştı. Yapılan 4. toplantının ardından açıklanan asgari ücret için bu yıl da kaç toplantı yapılacağı merak edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin 20 Aralık Salı günü yapılacak toplantı için "uzlaşmaya varacağız" ifadelerin yer verdi. Asgari ücretin 4. toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. Ayrıca asgari ücretin 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

    TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TEKLİFİMİZ 9 BİN TL

    Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi.

        ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL

        Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

        ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI OLACAK MI?

        Henüz Türk-İş harici bir açıklama gelmese de Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun 4.toplantıyı da düzenlemesi bekleniyor. 2022 asgari ücret belirleme toplantıları 4 kez düzenlenmişti. 4. toplantının ardından asgari ücret tutarı 16 Aralık 2021 tarihinde belirlenmişti. Geçen sene asgari ücret tutarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret 4. TOPLANTISI ne zaman? İşte 2023 asgari ücret son toplantı tarihi... O tarihte TÜM ZAMLI MAAŞLAR ortaya çıkıyor! NEFESLER TUTULDU!
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